Mateu Lahoz dirigerà la finale di Champions League

L’esperto direttore di gara spagnolo è stato selezionato per arbitrare Manchester City-Chelsea. Designato invece il francese Turpin per la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United. Entrambi saranno agli Europei

L'Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le finali delle due coppe europee. Per l'atto conclusivo della Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio, è stato selezionato lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Una scelta annunciata, vista l'età (44 anni) e l'esperienza accumulata negli anni dal direttore di gara, che può vantare sette designazioni nel derby di Madrid tra Real e Atletico e cinque nel Clasico, che sarebbero diventate sei se non si fosse infortunato prima della gara. Gli assistenti saranno Cebrian Devis e Diaz Perez del Palomar; il quarto uomo sarà Del Cerro Grande; al VAR ci saranno Hernandez Hernandez, Martinez Munuera, Lopez de Cerain e il polacco Gil.