Champions, ufficiale: finale si giocherà a Porto

Manchester City-Chelsea si giocherà allo stadio Do Dragao di Porto il prossimo 29 maggio. Lo ha comunicato ufficialmente l'Uefa, che ha anche assicurato la possibilità di avere a disposizione 6mila biglietti per ognuno dei due club

Ora è ufficiale: la finale di Champions League del prossimo 29 maggio tra Manchester City e Chelsea si giocherà allo stadio "Do Dragao" di Porto. La finale era originariamente prevista allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul ma, in seguito alla decisione del governo del Regno Unito di inserire la Turchia nella sua lista rossa delle destinazioni di viaggio COVID-19, organizzare la finale - spiega l'Uefa - non avrebbe permesso a nessuno dei tifosi dei due club inglesi di andare in Turchia. I due club inglesi avevano avanzato l'ipotesi di scegliere Wembley. Ma diverse problematiche organizzative (la contemporanea disputa dei playoff di Championship e la quarantena obbligatoria per chi entra nel Regno Unito) hanno sconsigliato questa ipotesi. Poi la scelta del Portogallo, con Porto che ha avuto la meglio su Lisbona - sede della finale dello scorso agosto - e che in un primo momento pareva potesse essere nuovamente in pole position.

Pubblico allo stadio

L'Uefa ha anche comunicato che saranno riservati 6mila biglietti per il Manchester City e altrettanti per il Chelsea. Il numero esatto di spettatori che assisterà alla finale di Champions League sarà confermato e definito in maniera ufficiale nei prossimi giorni, dopo una valutazione con le autorità portoghesi.

Ceferin: "Spero presto una finale di Champions a Istanbul"

Le parole del presidente Uefa Alexsander Ceferin, che ha commentato la decisione: "Accettiamo la decisione del governo inglese di ritenere la Turchia una zona rossa per i viaggi, presa nel miglior interesse per proteggere la salute dei cittadini. La federazione e le autorità turche hanno riconosciuto i nostri sforzi nell’organizzazione dell’evento e spero che presto potremo giocare una finale di Champions League ad Istanbul".