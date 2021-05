L'allenatore del Chelsea ha già superato due volte in stagione Guardiola: "Non è una sfida tra me e lui, giocheremo contro la squadra più forte d'Europa e forse del mondo ma siamo stati già in grado di colmare il gap". Seconda finale in due anni per Tuchel, poi pizzicato in hotel mentre imita il collega avversario CITY-CHELSEA, LA GUIDA ALLA FINALE Condividi:

"Giocheremo contro la squadra più forte d'Europa e forse del mondo". Thomas Tuchel non ha dubbi in vista della finale di Champions League in programma sabato sera alle 21 a Porto (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251) contro il Manchester City. "C'è un enorme divario in campionato - ammette l'allenatore del Chelsea ai microfoni di Sky Sport - ma lo abbiamo colmato a Wembley e a Manchester. Come abbiamo fatto? Eravamo forti come squadra e avevamo una forte convinzione. Giocare contro una squadra allenata da Guardiola è sempre difficile - ammette - riesce sempre a creare grande convinzione, successo e mentalità vincente nelle sue squadre".

"Due finali di fila? Incredibile" leggi anche Scontri tra tifosi a Porto, interviene la polizia Tuchel è pronto ad affrontare la sua seconda finale di Champions League consecutiva, dopo quella persa nell'estate del 2020 alla guida del Psg contro il Bayern Monaco: "Sono qui per fare l'ultimo step - risponde - è incredibile questa seconda finale di fila anche se è tutto diverso rispetto a un anno fa". L'allenatore tedesco ha anche una menzione per il suo predecessore, Frank Lampard, dal quale ha ereditato la guida Chelsea dagli ottavi in poi. "Frank è andato molto bene nella fase a gironi, poi noi abbiamo lavorato duramente per essere qui e arriviamo alla finale affamati. Siamo sfavoriti ma speriamo di poter vincere. Dobbiamo cercare di essere i migliori e di non avere rimpianti dopo".