L'esterno italo-brasiliano ricorda il percorso che lo ha portato sul tetto d'Europa partendo dall'Italia: "Quando sono arrivato a Palermo nel 2014 ho attraversato delle difficoltà e non avrei mai pensato di poter arrivare a questo livello. Ho sempre sognato di vincere questa coppa e senza il calcio italiano non ci sarei mai arrivato"

"Due anni fa vinta l'Europa League nella stessa data"

Un percorso che lo ha portato al Chelsea, a conquistare il trofeo più importante per club a livello continentale a conclusione di un anno di duro lavoro: "E' una sensazione bellissima, ho sempre sognato da quando sono partito dal Brasile di arrivare a questo livello. Due anni fa nella stessa data ho vinto l'Europa League e oggi, 29 maggio, abbiamo vinto la Champions. Non so cosa dire, sono troppo emozionato. Questa vittoria è tutta per i miei amici e per la mia famiglia".