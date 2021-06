La Commissione di Appello Uefa ha deciso di sospendere temporaneamente il procedimento disciplinare per una potenziale violazione del quadro normativo in relazione al progetto Superlega contro Juve, Real e Barcellona fino a nuovo avviso. Il comunicato ufficiale sul sito Uefa

La Commissione d'Appello Uefa ha deciso di sospendere "fino a nuovo avviso" i procedimenti disciplinari contro Real Madrid, Barcelona e Juventus . La massima organizzazione europea aveva " aperto un procedimento disciplinare" il 25 maggio scorso per una "potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa". I tre club avevano risposto con un comunicato congiunto : "Barcellona, Juventus e Real Madrid non accetteranno nessun tipo di coercizione o di intollerabile pressione, e rimangono fermi nella propria volontà di discutere, in modo rispettoso e attraverso il dialogo, le soluzioni urgenti di cui il calcio ha bisogno in questo momento".

"A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF - si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale - per una potenziale violazione del quadro normativo Uefa in relazione al progetto della cosiddetta "Super League", la Commissione di Appello Uefa ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso ".

La nota dell'Uefa

La Uefa - si legge in una nota diffusa - prende atto che la decisione di sospendere temporaneamente il procedimento è stata presa dall'Organo di Appello in seguito alla notifica formale fatta pervenire alla Uefa dalle autorità svizzere competenti il 2 giugno 2021 di un'ordinanza giudiziaria ex-parte ottenuta il 20 aprile 2021 dall'entità giuridica European Super League Company SL dal Tribunale Commerciale di Madrid n. 17 (l'"Ordinanza del Tribunale"). La decisione dell'Organo di Appello Indipendente Uefa è stata presa senza pregiudiziale sulla questione dell'applicabilità dell'ordinanza del tribunale in Svizzera. (…) La Uefa è consapevole della motivazione alla base della momentanea sospensione dei procedimenti disciplinari, ma resta fiduciosa e continuerà a difendere la sua posizione in tutte le giurisdizioni pertinenti (…) La Uefa prenderà tutte le misure necessarie in stretta conformità con le leggi nazionali e dell'UE affinché l'Organo di Appello Uefa sia in grado di riprendere il procedimento disciplinare il più presto possibile" - conclude la nota.