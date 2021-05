Superlega, ora decide la Corte di giustizia Ue

Nelle scorse settimane il tribunale di Madrid aveva sottoposto una domanda pregiudiziale al massimo organismo giudiziario nell’ambito del contenzioso tra la Superlega e Uefa/Fifa per violazione delle regole Ue sulla concorrenza. Il caso passa ufficialmente davanti alla Corte di giustizia di Lussemburgo, la cui cancelleria nelle scorse ore ha ‘protocollato’ il procedimento. Il parere sarà vincolante per i giudici nazionali che si troveranno ad affrontare casi analoghi

Sul contenzioso tra la Superlega, la Uefa e la Fifa in materia di violazione delle regole sulla concorrenza, la palla passa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Nelle scorse settimane, il Tribunale di Madrid aveva richiesto un parere che sarà vincolante per il giudice nazionale e per tutti gli altri giudici Ue che si troveranno ad affrontare casi analoghi. La Corte dovrà dire se, secondo il diritto dell’Unione europea, Uefa e Fifa abusano di posizione dominante sul controllo dei diritti televisivi e sull'organizzazione delle competizioni. In particolare gli articoli attorno ai quali si articolerà il parere sono il 101 e il 102 del TFUE.

Il Tribunale di Madrid chiede se per le norme Ue siano legittime l'opposizione e la proibizione da Uefa e Fifa di sviluppare altri eventi come la 'Super League'. Oggetto del parere, anche la regolarità delle sanzioni annunciate da Fifa e Uefa dopo l'annuncio della fondazione della Superlega. Lo stesso tribunale madrileno in aprile si era pronunciato sospendendo qualunque tipo di sanzioni contro i club 'ribelli' della Super Lega, consentendo al Real Madrid di partecipare senza rischi alla semifinale di Champions League.