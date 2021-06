Il massimo organismo del calcio europeo ha ammesso i bianconeri alla prossima edizione della Champions League. Lo riferisce l’Ansa che cita fonti vicine alla società bianconera e spiega come la comunicazione sia arrivata lo scorso 14 giugno al club e, per conoscenza, alla Federcalcio

La Juventus disputerà la prossima Champions. Lo spiega l’Ansa che cita fonti vicine al club bianconero e una lettera arrivata nella giornata di lunedì 14 giugno al club, inviata per conoscenza alla Federcalcio. Nei giorni scorsi era arrivato lo stop al procedimento disciplinare aperto oltre che contro la Juventus, contro Real Madrid e Barcellona, gli unici club a non aver abbandonato ufficialmente il progetto Superlega. La decisione era arrivata in seguito a quello del Ministero della Giustizia svizzero che aveva ordinato a Uefa e Fifa di non procedere in attesa di chiarire le competenze giuridiche sulla vicenda. Sostanzialmente, occorre capire se un’ordinanza del Tribunale di Madrid del 20 aprile scorso, che vietava ogni possibile sanzione ai club della Superlega, sia valida sul territorio svizzero.

Qualche giorno fa, in occasione dell’inaugurazione del campionato europeo a Roma, il presidente Uefa Ceferin aveva parlato del caso Superlega in un’intervista a Raisport: “Voglio soltanto dire che la giustizia è lenta, ma arriva sempre – aveva detto commentando la decisione della Commissione disciplinare -. Non sono entrato nello specifico delle competenze, ma l’input è quello di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo: prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti”.