Il big match tra Psv e Galatasaray viene stravinto dagli olandesi per 5-1 (doppietta per Götze). Stella Rossa di Stankovic ko a sorpresa contro kazaki del Kairat. Ok Dinamo Zagabria e Olympiacos. Pari tra Celtic e Midtjylland: ecco tutti i risultati

LE SEDI DELLE FINALI DI CHAMPIONS DAL 2022 AL 2025