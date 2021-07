Champions, le prime qualificate al terzo turno preliminare

La strada è lunga verso la prossima finale a San Pietroburgo, ma la Champions League 2021/22 è già entrata nel vivo con la fase delle qualificazioni. In corso il secondo turno preliminare che ha già consegnato le prime quattro qualificate all’atto seguente. Avanzano la Dinamo Zagabria (Menalo a segno a Cipro) e il Legia Varsavia (altro 1-0 targato Lopes), prossime avversarie nel terzo turno in programma il 3/4 agosto e il 10 agosto. Missione compiuta anche per gli svedesi del Malmö: basta il 2-2 in Finlandia contro l’HJK dopo il 2-1 ottenuto all’andata, risultato che riserva gli scozzesi dei Rangers. All’elenco delle qualificate di martedì sera si aggiunge anche il Ferencvaros, che vince ancora in Lituania grazie alla doppietta di Mmaee. Gli ungheresi se la vedranno contro lo Slavia Praga. Mercoledì in campo i ritorni degli altri 9 match, sfide che anticipano il terzo turno preliminare dove ci sono anche il Monaco e due incroci già stabiliti (Spartak Mosca-Benfica e Genk-Shakhtar Donetsk). L'ultimo atto saranno invece gli spareggi che consegneranno 6 squadre al sorteggio dei gironi.