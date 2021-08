L'Uefa ha annunciato i finalisti che si contenderanno i premi di miglior giocatore della scorsa edizione della Champions, e per ogni ruolo. I membri della giuria, composta dai 32 allenatori della passata edizione e da 55 giornalisti, hanno scelto tre calciatori per ogni ruolo, assegnando rispettivamente 5 punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo. I vincitori saranno annunciati al sorteggio per il 2021/22, in programma giovedì 26 agosto a Istanbul. Il Chelsea, vincitore del trofeo, presenta 5 candidati su 12