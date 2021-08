Champions League, calendario e orari dei playoff

Si gioca il ritorno delle gare valide per l'accesso alla fase a gironi di Champions League. Martedì 24 agosto tre gare in contemporanea alle ore 21, tra cui il PSV Eindhoven che in Olanda proverà a ribaltare il 2-1 subito all'andata sul campo del Benfica (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Tre match anche mercoledì 25, con Salisburgo, Sheriff e Shakhtar Donetsk che proveranno a difendere i successi ottenuti all'andata. Ecco il programma completo

Archiviata la prima giornata di Serie A, è tempo di tornare subito in campo con i match di ritorno dei playoff di Champions League. Si parte martedì 24 agosto, con tre partite in contemporanea alle ore 21: il PSV Eindhoven proverà a ribaltare il 2-1 subito all'andata sul campo del Benfica, mentre lo Young Boys in trasferta contro il Ferencvaros dovrà difendere il 3-2 ottenuto nella prima gara. Impegno più semplice sulla carta per il Malmo, che nel match d'andata ha battuto il Ludogorets per 2-0. Altre tre gare in contemporanea nella serata di mercoledì 25, con lo Sheriff e il Salisburgo che dovranno difendere i successi ottenuti sette giorni fa (rispettivamente 3-0 contro la Dinamo Zagabria e 2-1 contro il Brondby). A chiudere il programma sarà lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, che all'andata ha vinto 1-0 sul campo del Monaco.