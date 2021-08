5/28 ©LaPresse

LA STELLA: KARIM BENZEMA



C’è l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti, vero, ma come non indicare il 33enne francese? Dal 2009 a Madrid, Benzema ha vinto 18 trofei segnando la bellezza di 281 gol in 561 partite ufficiali. Una leggenda del club, lui come gli altri campioni in rosa: Courtois e Alaba, Modric e Kroos, Hazard e Bale, ma l’elenco non finisce qui...