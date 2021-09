La società rossonera ha ufficializzato le nuove tariffe per i tagliandi delle gare di Champions, con tagli che arrivano fino al 50% rispetto ai prezzi iniziali. I biglietti già venduti potranno essere rimborsati o riconvertiti per altri settori di San Siro

Tagli dei prezzi fino al 50% rispetto alle tariffe iniziali . È questa la risposta del Milan dopo le polemiche dei giorni scorsi in merito al costo dei biglietti per il match dei rossoneri in Champions League contro l'Atletico Madrid, col club che aveva bloccato la vendita dei tagliandi e il CEO Ivan Gazidis che aveva scritto una lunga lettera ai tifosi, assicurando che i prezzi sarebbero stati adeguati. Così è stato con tagli che arrivano fino al 50% nel secondo anello (da 119 euro iniziali a 54 euro). Si partirà adesso dai 39 euro (inizialmente 69 euro) del terzo anello blu, fino ai 420 euro della tribuna d'onore che, nella prima fase, costava 490 euro.

Le fasi di vendita

La vendita dei biglietti per il match in programma il 28 settembre a San Siro ripartirà da venerdì 10 settembre alle ore 12.00. Fino a domenica verrà garantita la priorità agli abbonati della stagione 2019-2020, poi spazio ai possessori della carta "Cuore Rossonero" (fino a mezzanotte del 13 settembre) e, infine, la vendita libera. Per tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per la partita contro l'Atletico Madrid, il Milan offre due soluzioni: da una parte il rimborso oppure la rinuncia al diritto di riacquisto nello stesso settore, preferendo porzioni dello stadio migliori.