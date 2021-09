Assenze pesanti per il Real Madrid in vista della sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì sera alle 21 a San Siro. Nella gara valida per la prima giornata del girone B, Carlo Ancelotti non avrà Toni Kroos, Marcelo, Ferland Mendy e soprattutto Gareth Bale. Gli esami a cui si è sottoposto l'esterno gallese hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, che lo costringerà a restare fuori per un lungo periodo di tempo. Il 32enne era sceso in campo da titolare nelle prime tre partite di Liga giocate dalla squadra di Carlo Ancelotti, prima di fermarsi sabato scorso al Bernabéu durante la rifinitura della sfida contro il Celta Vigo. Le prime immagini avevano dato già sensazioni piuttosto negative, con il giocatore che aveva abbandonato il campo zoppicando e con una vistosa fasciatura intorno al muscolo. Non è il primo infortunio per Bale, che già nella passata stagione al Tottenham era stato fuori 40 giorni a inizio stagione per un problema al ginocchio, prima di fermarsi nuovamente per un altro stop muscolare.