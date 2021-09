L'attaccante svedese non sarà in campo nella trasferta di Liverpol: una sofferenza al tendine achilleo lo tiene ai box. Rinviato il suo ritorno in Champions League con la maglia del Milan

All'esordio in Champions League, il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese non sarà infatti a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta in programma mercoledì sera alle 21 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) sul campo del Liverpool, valida per la prima giornata del girone B. A tenere fuori dai giochi Ibra è una sofferenza al tendine achilleo, che ha consigliato allo staff rossonero di risparmiare all'attaccante la trasferta in Inghilterra. Il forfait di Ibrahimovic ha comportato una variazione anche nella scaletta di avvicinamento alla partita di Anfield Road: accanto a Stefano Pioli, spazio in conferenza pregara a Simon Kjaer e non a Ibra, che avrebbe dovuto parlare insieme all'allenatore.