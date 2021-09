Conte nel club dei Beatles prepara la prima su Sky

Da special guest della Champions League per Sky Sport Antonio Conte può permettersi di fare cose che quando era allenatore gli erano precluse. Trovandosi a Liverpool per la partita del Milan questa mattina ha per esempio potuto far visita a 'The Cavern', lo storico club dove iniziarono a suonare i Beatles negli anni '60. Un'esperienza particolare molto apprezzata da Conte - come ha raccontato a Giancluca Di Marzio - che ha anche messo la sua firma sul muro del club (sotto il video)