Inter-Real Madrid, le probabili

Mercoledì sera alle 21 i nerazzurri ospiteranno a San Siro i Blancos di Carlo Ancelotti. Simone Inzaghi va avanti con il 3-5-2 e conferma la coppia d'attacco formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Bastoni recupera e parte titolare, Darmian favorito su Dumfries Condividi:

Esordio in Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi, che dovrà affrontare subito il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno i Blancos mercoledì sera alle 21 e vorrano riscattarsi dopo la sconfitta dello scorso anno: l'allora squadra di Conte, infatti, perse entrambe le partite del gruppo B dello scorso anno (0-2 in casa e 3-2 a Madrid) per poi venire eliminata dal girone.

La probabile formazione dell'Inter leggi anche Ancelotti: "L'Inter ha nuovi stimoli, ma noi..." Per la gara di mercoledì sera Simone Inzaghi non potrà contare su Stefano Sensi, che dovrà stare fermo per qualche settimana a causa di un problema al ginocchio contro la Sampdoria. Nel 3-5-2 dell'allenatore piacentino ci sarà ovviamente Handanovic tra i pali, con Skriniar, De Vrij e Bastoni che dovrebbero comporre la linea difensiva. A centrocampo ballottaggio a destra con Darmian in vantaggio su Dumfries. Sull'altra corsia agirà Perisic, con Barella, Brozovic e Calhanoglu a completare il reparto. In attacco, invece, spazio alla coppia Dzeko-Lautaro. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.