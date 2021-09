Esordio europeo in Italia per il Real Madrid, che si appresta ad affrontare l'Inter nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. Per Carlo Ancelotti un emozionante ritorno nello stadio in cui ha fatto grandi cose sulla panchina del Milan, anche e soprattutto in questa competizione: "Per me è speciale, l'ho vinta da calciatore e anche da allenatore – le sue parole in conferenza stampa – Soprattutto c'è il ricordo della 'Decima', fresco e particolare. La Champions è importante per questo club, dà grandi sensazioni al 'madridismo'. Difficile dire se siamo tra i favoriti, la competizione deve ancora iniziare. Ma posso dire che il Real Madrid sarà competitivo fino in fondo, ma dire che vincerà è difficile. Di certo lotteremo per tutto. Quarta Champions da allenatore? Non saprei, ma è una grande motivazione. Quella più grande, però, è di tornare a vincere con il Real Madrid. La gioia è andare ogni giorno a Valdebebas ad allenare questa squadra".