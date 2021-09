Numeri sempre più straordinari per l'attaccante del Borussia Dortmund, 21enne che macina record nella storia della Champions. Altro gol segnato al Besiktas, il suo 21° centro in 17 partite nella competizione. Nessuno è stato più giovane e veloce di lui a raggiungere questa quota: chi lo segue in classifica ha impiegato ben 10 incontri in più. Ecco la top 20 considerando il format moderno del torneo (dati Opta)

VIDEO. BESIKTAS-DORTMUND 1-2, GOL E HIGHLIGHTS