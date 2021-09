L'argentino e il cileno sono rientrati in gruppo dopo i recenti problemi fisici. L'unico assente tra i convocati è Sensi. Due ballottaggi da risolvere per l'allenatore nerazzurro verso l'impegno di martedì alle ore 18.45 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252): Dumfries/Darmian da una parte, Vecino/Calhanoglu dall'altra

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi verso il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. L'allenatore dell'Inter, infatti, ha ritrovato Joaquin Correa e Arturo Vidal. Entrambi i giocatori sono rientrati in gruppo e sono stati convocati per la trasferta in Ucraina. Correa si rivede dopo aver saltato gli ultimi due match a causa di un forte trauma contusivo dopo uno scontro con De Silvestri durante Inter-Bologna. Ha svolto solo un allenamento con il resto della squadra, invece, Vidal che ha smaltito i recenti problemi alla coscia. Tutti a disposizione di Inzaghi, dunque, fatta eccezione per Stefano Sensi.