L'allenatore nerazzurro dopo il pari in Ucraina: "Abbiamo trovato un portiere in grande serata e un paio di volte potevamo concludere meglio. Ma non riuscendo a fare gol, siamo stati bravi a portare via un pareggio"

L'Inter porta a casa un punto dall'Ucraina. Contro lo Shakhtar Donetsk finisce ancora una volta 0-0, dopo i due pareggi senza reti sia all'andata che al ritorno nella passata stagione, che condannarono i nerazzurri all'eliminazione. Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il pari di Kiev: "Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute, che gioca bene e che ha avuto tanto palleggio. In alcuni momenti ha palleggiato molto bene, solo che noi abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni. Abbiamo trovato un portiere in grandissima serata, un paio di volte potevamo concludere meglio e per quanto creato potevamo vincere la gara".