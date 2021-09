Il portiere del Psg risponde a chi critica la sua scelta di approdare in Francia: "Ogni volta che apro il telefono ne leggo di tutti i colori. Problemi per il ballottaggio con Keylor Navas? Non c'è nessun tipo di problema, sono qui e sono felice di esserci. Sto bene e vado avanti"

Il Paris Saint-Germain batte 2-0 il Manchester City in quella che era forse la sfida più attesa di questa seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Una partita che ha visto anche l'esordio nella massima competizione europea di Gigio Donnarumma. Il numero uno del club francese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rispondendo anche a tutti coloro continuano a criticare la sua scelta di abbandonare il Milan o di un suo possibile malcontento per il ballottaggio con Keylor Navas: " Mi viene da ridere. Ogni volta che apro il telefono ne leggo tantissime. Ci passo sopra perchè conosco la mia forza, so chi sono e non c'è nessun tipo di problema. Sono qui e sono felice di esserci. Ho la società che mi sostiene sempre e mi faccio solo delle risate quando leggo tutte queste scemenze. Sto bene e vado avanti".

"Sognavo una notte come questa e l'ho realizzata"

Archiviato il passato, Donnarumma si gode una serata come quella appena vissuta: "Sognavo una notte in Champions così e l'ho realizzata. E' stata una grandissima partita e una gioia immensa. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, dai miei genitori alla mia fidanzata. Non è stato un periodo facile, però ne sono uscito perchè ho una famiglia incredibile. Ero sereno e sapevo che sarebbe arrivato questo momento, da godermi insieme a loro". Infine, il portiere del Psg ha raccontato cosa si provi a giocare con così tanti campioni: "E' fantastico giocare con tutti questi campioni. Ti aiutano tantissimo, ti fanno crescere ed è stupendo. Complimenti a Leo per il suo primo gol. Sappiamo tutti che è un fenomeno, non c'è niente da dire".