Atalanta-Young Boys, dove vedere la partita in tv

Seconda giornata della fase a gironi di Champions League, l'Atalanta ospita lo Young Boys al Gewiss Stadium: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo il pareggio all'esordio in Spagna contro il Villarreal, l'Atalanta si prepara ad affrontare lo Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi di questa Champions League. Gli svizzeri hanno iniziato alla grande, battendo il Manchester United per 2-1 in casa. Sarà quindi una gara importante per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che devono a tutti i costi conquistare i 3 punti per fare un primo passo verso la qualificazione. Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d'inizio alle ore 18.45.