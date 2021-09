Champions League, il programma di oggi

Seconda giornata della fase a gironi di Champions League, dopo le prime otto gare del martedì sera il programma prosegue con le partite del mercoledì. Due le italiane in campo, l'Atalanta e la Juventus. I nerazzurri giocheranno alle ore 18.45 e ospiteranno lo Young Boys al Gewiss Stadium, sfida valida per il gruppo F. L'altra gara di questo girone si giocherà a Old Trafford alle ore 21, tra Manchester United e Villarreal. Allo stesso orario scenderà in campo la Juventus, impegnata all'Allianz Stadium contro il Chelsea. Completa il programma del girone H, la gara tra Zent e Malmoe (alle ore 18.45). In campo anche il gruppo E con Bayern Monaco-Dinamo Kiev e Benfica Barcellona e il gruppo G, con Salisburgo-Lille e Wolfsburg-Siviglia.