Pogba, nuovo look prima di Man United-Villarreal

Paul Pogba ci ha spesso abituato a look parecchio stravaganti, sin dagli anni in cui giocava nella Juventus. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Manchester United e Villarreal , il centrocampista francese ha scelto una nuova pettinatura davvero stravagante. Pogba, infatti, si presenterà all'appuntamento con delle treccine di colori diversi, nello specifico blu , bianche e nere . Le fotografie del nuovo look del calciatore francese sono state pubblicate sul profilo di HD Cutz London, famoso gruppo di hairstylists che lavora con tanti giocatori come Sterling, Foden, Bellingham, Sancho, Mahrez e altri. E che, questa volta, ha creato una particolare acconciatura con cui Pogba scenderà in campo in occasione di Manchester United-Villarreal.

L'inizio di stagione di Pogba

Ci sarà regolarmente Paul Pogba nell'undici titolare scelto da Solskjaer per affrontare la squadra spagnola in questo secondo turno della fase a gironi di Champions League. I Red Devils hanno bisogno di una vittoria, per riscattare la sconfitta subita all'esordio in casa dello Young Boys. Pogba cerca invece la prima rete stagionale, dopo essere rimasto a secco nelle prime sette gare giocate in questa stagione. In Premier League, però, il centrocampista francese ha già fornito già sette assist in sei gare giocate, ma non è ancora andato in gol. Ci proverà contro il Villarreal, in una gara importante in cui dovrebbe agire davanti alla difesa nel 4-2-3-1 scelto da Solskjaer.