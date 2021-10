Vernydub: "Spero che la squadra si goda S.Siro"

L'allenatore presenta la sfida ai nerazzurri: "Mi auguro sia una bella partita per noi e che i miei ragazzi si godano l'atmosfera di San Siro. Formazione? Non ci saranno Athanasiadis e Yakhshiboev". Inter-Sheriff Tiraspol martedì ore 21 su Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K

L'esame nerazzurro a San Siro per la grande sorpresa di queste prime due giornate di Champions League. Prima a punteggio pieno nel girone D dopo aver battuto Shakhtar Donetsk e Real Madrid, lo Sheriff Tiraspol si prepara ora ad affrontare l’Inter (solo un punto in due gare) nel match in programma martedì alle ore 21 che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K. "Spero che i miei ragazzi riescano a godersi l'atmosfera di San Siro. Mi auguro sia una bella partita per noi e che tutti si possano divertire", sono queste le parole dell’allenatore dello Sheriff, Yuriy Vernydub, alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter a San Siro.