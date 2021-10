Le reti di Casadei e Hoti (con deviazione) garantiscono alla squadra guidata da Cristian Chivu il primato in solitaria nel gruppo D dopo tre giornate: nerazzurri a 7 punti, staccato il Real Madrid. Secondo è lo Shakhtar Donetsk, che ha superato per 3-2 gli spagnoli INTER-SHERIFF, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

INTER-SHERIFF TIRASPOL 2-1 49' Casadei (I) 67' Hoti (I), 83' Pogreban (S) INTER (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni F. (73' Cortinovis); Casadei, Sangalli, Fabbian (92' Bonavita); Iliev (66' Nunziatini), Owusu (46' Carboni V.); Jurgens (73' Curatolo). All.: Chivu SHERIFF (4-4-2): Dumenco; Covalschi (54' Botan, 81' Pogreban), Hatman (81' Yatco), Covali, Scurtul; Costin, Ichim, Picus, Forov; Carmanov, Cucereavenco (68' Jaloba). All.: Makharadze Ammoniti: Carboni F. (I), Carmanov (S), Jurgens (I), Scurtul (S), Carboni V. (I), Yatko (S)

L'Inter di Cristian Chivu conquista la seconda vittoria nella Youth League 2021/22 e si porta in solitaria in vetta al girone D: i baby nerazzurri superano per 2-1 lo Sheriff Tiraspol sui campi del Centro di Formazione Suning nella terza giornata della competizione. Succede tutto nel secondo tempo: le reti di Casadei e Hoti portano avanti i nerazzurri, di Pogreban il gol che fa sperare i moldavi. Inter che sale a 7 punti e stacca il Real Madrid. Gli spagnoli, a quota 4, sono stati sconfitti per 3-2 in casa dallo Shakthar Donetsk, ora secondo in classifica a 6 punti. Sheriff che resta ultimo a 0.

Il solito Casadei, poi Hoti con deviazione: l'Inter va Chivu si affida al solito 4-3-2-1 visto nelle prime uscite stagionali, con la coppia Iliev-Owusu a sostegno di Jurgens. Prima occasione al 4', con Jurgens che non si coordina su invito di Fabbian. Nerazzurri che tengono il pallino del gioco ma hanno difficoltà a far male allo Sheriff: prova a rompere gli equilibri al 34' Iliev, che perde però l'attimo sull'assist del solito Fabbian. Aumenta la pressione nerazzurra: Owusu entra in area e scarica per l'accorrente Sangalli, il destro dal limite del capitano non inquadra la porta. Ultima chance del primo tempo con Casadei, che al secondo dei quattro minuti di recupero sfiora di testa sul cross di Sangalli.

Il secondo tempo si apre con una novità per l'Inter: Valentin Carboni, all'esordio in Primavera, prende il posto di Owusu. Dopo quattro minuti la squadra di Chivu passa: cross dalla sinistra di Franco Carboni, stacco di Casadei che di testa non lascia scampo a Dumenco. 1-0. Una volta in vantaggio, l'Inter acquisisce ulteriore coraggio: Casadei su punizione chiama Dumenco alla parata, poi a metà frazione raddoppia Hoti. Calcio d'angolo dalla sinistra, colpo di testa del difensore, pallone che carambola su Carmanov e termina in rete. Lo Sheriff prova a cambiare con Jaloba, Pogreban e Yatco, l'Inter sfiora il tris con Curatolo ma all'83' i moldavi accorciano: mischia nell'area di rigore nerazzurra e tap-in di Pogreban. Nel finale l'Inter non soffre e sfiora il tris ancora con Curatolo, di testa. 2-1 e tre punti che valgono il primato in solitaria.