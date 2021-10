Dopo la vittoria contro lo Young Boys nell'ultima giornata, l'Atalanta si è portata in testa al Gruppo F a quota 4 punti. Primato da difendere a Old Trafford, contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Fischio d'inizio alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Dopo la vittoria nell'ultimo turno contro lo Young Boys, l'Atalanta si è portata in testa al Gruppo F di Champions League con 4 punti. Un primato da difendere nella gara probabilmente più complicata di questa fase a gironi, sicuramente la più prestigiosa: gli uomini di Gasperini vanno infatti a far visita al Manchester United a Old Trafford. Un match che finalmente permetterà ai nerazzurri di giocare in un palcoscenico così importante con lo stadio pieno di tifosi, dopo aver giocato in questi anni sui campi di Liverpool, Real Madrid e Paris Saint-Germain, purtroppo sempre a porte chiuse. Formazione di Solskjaer chiamata alla vittoria, dopo aver perso all'esordio sul campo dello Young Boys e aver rimediato parzialmente battendo il Villarreal nella seconda giornata, grazie a un gol in pieno recupero di Cristiano Ronaldo. Ecco dove vedere la partita in tv sui canali Sky Sport.