Freuler: "Sono le partite che sogni da bambino"

Freuler a Sky Sport nel pre partita dentro l'Old Trafford: "Queste sono le partite belle, che sogni da bambino. Non si chiama per niente 'teatro dei sogni'. Che partita va fatta? Come quella col Valencia o City in casa. United in crisi? No, non lo sono. Stanno bene, giocano in casa. Noi dobbiamo fare una grande partita".