L'allenatore nerazzurro presenta la sfida con lo United di mercoledì alle 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K: "Dovremo essere bravi a difenderci, servirà una grande gara sotto l'aspetto tecnico. Che emozione Old Trafford, dobbiamo fare bella figura"

Una sfida dal fascino speciale per l’ Atalanta , che mercoledì alle ore 21 scenderà in campo a Old Trafford contro il Manchester United nella gara valida per la terza giornata del girone F che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Nerazzurri primi nel raggruppamento a quota 4 punti, United invece che fino a questo momento ha collezionato una vittoria e una sconfitta. Una match importantissimo anche in chiave qualificazione che Gasperini presenta così ai microfoni di Sky Sport.

Quanto sarà importante riuscire a quadrare la difesa?

"Sarà fondamentale, necessario, perché tutto nascerà dalla capacità con cui riusciremo a frenare la qualità del Manchester. Sarà fondamentale difendere bene, poi speriamo di riuscire ad attaccare altrettanto bene"

C'è emozione in qualcuno dei tuoi giocatori?

"Questo è uno stadio davvero fantastico, ne abbiamo girati tanti di stadi belli in questi ultimi anni ma questo è incredibile. C’è emozione, ma dovremo trasformarla in energia positiva e giocare al meglio delle nostre possibilità. Giocheremo davanti ai tifosi, a uno stadio pieno, dobbiamo fare bella figura. Sono occasioni che bisognerà sfruttare"

Che momento sta vivendo Ilicic?

"Quello visto a Empoli non si vedeva da tanto tempo, dalla gara col Valencia di un anno e mezzo fa. Da quel momento ha fatto pochissime prestazioni di quel tipo, o comunque solo sprazzi ma senza continuità. Domenica ha giocato da 'vecchio' Ilicic, e con lui in queste condizioni abbiamo un punto di riferimento in più in attacco"

Il soprannome Gasperson non è mai stato così azzeccato come da quando è entrato a Old Trafford…

"Sono orgoglioso di questo nomignolo che mi hanno coniato. Sia al Genoa che qui sono stato tanti anni in panchina, in questo mi avvicino un po’ a Ferguson"

Cosa temi di più in fase difensiva?

"Loro offensivamente sono capaci di andare in gol in diversi modi. Hanno fisicità, tiro dalla distanza, giocatori capaci di avere quello spunto che rompe l’organizzazione e l’equilibrio. Lo United, al di là dei risultati, è una squadra che domina le gare, se noi riusciremo a tenere la palla allora correremo qualche pericolo in meno. Dovremo essere bravi sotto l’aspetto tecnico, costringendoli qualche volta a difendersi"

Quanto sarà importante restare concentrati al massimo?

"Sarà l’aspetto principale. Su quello bisognerà costruire una gara di qualità da parte nostra".