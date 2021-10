Porto-Milan, dove vedere la partita in tv

Tre punti che pesano tantissimo per mantenere vivo l’obiettivo qualificazione, vista la posizione di classifica di entrambi i club. Al do Dragão il Milan di Stefano Pioli (ultimi nel raggruppamento con zero punti in classifica dopo le sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid) affronta il Porto allenato dall’ex Inter Sergio Conceicao (1 punto per i portoghesi, penultimi nel girone, arrivato nella sfida interna contro l’Atletico Madrid) nella terza giornata del gruppo B di Champions League.

Dove vedere Porto-Milan in tv

La gara tra Porto e Milan, valida per la terza giornata della fase a gironi (gruppo B) della Champions League 2021/2022, si gioca allo stadio do Dragão di Porto con fischio d’inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Peppe Di Stefano. Telecronaca Diretta Gol a Maurizio Compagnoni.