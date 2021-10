L'omaggio sui social della cantante colombiana per il fidanzato difensore (e bomber) del Barcellona: "È il difensore con più gol in Champions: è on fire"

Se il Barcellona ha ritrovato la vittoria in Champions League in buona parte lo deve a Gerard Piqué. Il difensore catalano è stato decisivo al 36' del primo tempo e il suo gol è bastato agli uomini di Koeman per portare a casa i primi tre punti della stagione europea. Con un post sui social, la storica fidanzata del difensore, la cantante Shakira, ha omaggiato la sua dolce metà con un post su Instagram: "Il difensore con più gol nella storia della Champions League. Questo uomo è on fire", la didascalia del post della cantante di origini colombiane.