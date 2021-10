Ufficiale il rinnovo del talento blaugrana fino al 2027. Clausola rescissoria da un miliardo di euro come Pedri per l'attaccante classe 2002. Il Barcellona blinda un altro gioiello de La Masia

Era nell'aria da giorni e ora è arrivata l'ufficialità: Ansu Fati ha rinnovato con il Barcellona. Accordo raggiunta e firma apposta sul nuovo contratto del giocatore classe 2002 nato in Guinea-Bissau. Come per Pedri, che ha rinnovato pochi giorni fa, anche Ansu Fati nel nuovo contratto ha una clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro.