Zenit-Juventus, dove vedere la partita in tv

Dopo la vittoria contro il Chelsea, la Juventus si è portata in testa al Gruppo H di Champions League a punteggio pieno. Primato da difendere alla Gazprom Arena contro lo Zenit San Pietroburgo, con l'obiettivo di concludere il mini ciclo di sfide del girone d'andata con un percorso netto di tre vittorie su tre. Formazione russa reduce però da un netto 4-0 sul Malmo e che vuole dare del filo da torcere ai bianconeri e al Chelsea in ottica qualificazione. Fischio d'inizio del match alle ore 21, ecco come seguirlo in tv su Sky.