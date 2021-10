Sorriso Pogba: "Mi diverto a giocare nello United"

Il centrocampista francese dopo il successo in rimonta contro i nerazzurri: "Sono uno che sorride sempre, mi diverto a giocare qui. CR7 decisivo? È un po' come un déjà-vu e ha fatto un gol alla Cristiano Ronaldo. È il migliore al mondo da non so quanti anni, bisogna essere solo contenti che giochi con noi"

Sotto di due gol all'intervallo contro l'Atalanta, il Manchester United ha ribaltato il risultato nel secondo tempo portando a casa un successo prezioso per 3-2. Ancora una volta decisivo Cristiano Ronaldo, autore del gol vittoria a dieci minuti dalla fine. Paul Pogba, invece, è partito dalla panchina, entrando al 66' al posto di McTominay. In quel momento l'Atalanta era ancora in vantaggio per 1-2, con il Manchester United che spingeva alla ricerca del pareggio. Il francese ha contribuito a ribaltare il risultato e a fine partita era sorridente con i suoi compagni, segnale di come in questo momento sia sereno. Sensazione confermata dallo stesso Pogba nel post-partita: "Io sorrido sempre, mi diverto a giocare qui. Ma sono una persona che ride spesso, quindi significa che mi diverto sempre", le sue parole. Dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi dello United, considerando che il centrocampista ex Juve è in scadenza al termine della stagione.