La Juventus centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo, frutto della vittoria per 4-2 maturata all'Allianz Stadium sullo Zenit. Un successo che soddisfa Massimiliano Allegri , che non ha però digerito il gol subito nei minuti finali, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una bella prestazione sotto il piano tecnico e dell'aggressività. Era importante perchè bisognava dare una risposta e raggiungere il primo obiettivo stagionale che era il passaggio del turno. Il loro secondo gol era nell'aria, perchè gli ultimi 5 minuti sono l'emblema della gestione di alcune partite di questa squadra. Bisognava tenere la palla, congelarla, ma questo è il passaggio più importante che va fatto. Ripeto che gli ultimi cinque minuti sono il nostro emblema e bisogna assolutamente migliorare ".

"Contro il Verona abbiamo pagato emotivamente"

Una vittoria che permette alla Juventus di rialzare la testa, dopo le due sconfitte consecutive in campionato: "Bisogna avere coraggio, ma come lo abbiamo avuto in altre buone prestazioni. Domenica a Verona abbiamo iniziato male, ma venivamo da una bruttissima sconfitta in una partita importante per rimanere agganciati alle prime della classe. A Verona abbiamo pagato anche un po' emotivamente". Infine, una spiegazione tattica sull'impiego di Chiesa sulla fascia destra: "Con Chiesa a destra c'è Danilo che spinge un po' meno, dall'altra parte ho aperto un po' di più Morata, con Dybala che faceva il rifinitore per i due. Merito anche dei centrocampisti, che hanno giocato molto bene".