"Tra andata e ritorno abbiamo raccolto poco"

vedi anche

Atalanta-Manchester United 2-2, gol e highlights

Dopo essere andata in vantaggio con Ilicic, l'Atalanta ha subito il pari di Ronaldo appena prima dell'intervallo, una rete che avrebbe potuto tagliare le gambe: "Nel secondo tempo siamo ripartiti sapendo che la gara sarebbe stata dura fino al 90’, ultimamente stiamo prendendo dei gol quando siamo schierati, ma questo vuol dire che abbiamo margini di miglioramento - spiega ancora Gasperini - Anche sul gol finale ci sono stati due rimpalli, ma poi dobbiamo vedere quello che abbiamo fatto di buono e dobbiamo essere orgogliosi. E’ chiaro che se avessimo fatto il terzo gol l’avremmo chiusa, è stato così anche all’andata. Loro hanno qualità, hanno giocatori che sanno calciare e che sono bravi nel gioco aereo. Non abbiamo mai rinunciato a cercare il terzo gol, nel secondo tempo la gara sembrava ormai in mano nostra. diciamo che abbiamo raccolto poco per le due partite che abbiamo fatto".