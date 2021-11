4-2 allo Zenit, la Juve supera la fase a gironi

JUVENTUS-ZENIT: 4-2

16’ rig. Iling (J), 31’ Mulazzi (J), 44’ Chibozo (J), 61’ Belokhonov (Z), 85’ Strijdonck (J), 87’ Khvastukhin (Z)

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Fiumanò (Citi 75'), Nzouango, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti (Ledonne 75'), Iling; Turco (Stijdonck 65'), Chibozo (Maressa 65'). Allenatore: Bonatti

ZENIT (4-2-3-1): Byazrov; Sandrachuk, Khotulev, Kasimov, Emelianov; Vasilev, Zigangirov (Mikhailovskii 75'); Kuznetsov (Saus 46'), Kim, Marianov (Khvastukhin 59'); Kotov (Belokhonov 59'). Allenatore: Zyryanov

Quattro gol, tre punti e il pass per la fase a eliminazione diretta in tasca con due giornate d’anticipo. Obiettivo centrato da parte della Juventus che ha superato per 4-2 lo Zenit a Vinovo nella quarta giornata del gruppo H di Youth League: i bianconeri, primi in classifica con 10 punti, uno in più rispetto al Chelsea, proseguiranno dunque il loro cammino nella competizione. Resta da capire se disputeranno i sedicesimi o gli ottavi di finale, ma questo dipenderà dalla classifica finale del girone.