Inzaghi: "Sfida decisiva, servirà grande prova"

L'Inter è atterrata in Moldavia, pronta per affrontare lo Sheriff nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno ottenuto il primo successo nel percorso europeo proprio nella gara d'andata, un 3-1 che ha rilanciato la squadra di Inzaghi in chiave qualificazione dopo la sconfitta con il Real Madrid e il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Ora bisognerà ripetersi per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo: "Sarà sicuramente una partita importantissima perché lo Sheriff è primo a 6 punti con il Real Madrid, sarà quindi una sfida decisiva che dovremo affrontare nel migliore dei modi – ha dichiarato lo stesso Inzaghi a Sky Sport - Il fattore campo è fondamentale, sappiamo quanto per noi è importante giocare a San Siro. Ma qui lo stadio è bello, così come il campo, e servirà una partita da vera Inter per portare a casa un risultato positivo. La squadra ha ritrovato continuità, nelle ultime quattro gare tra campionato e Champions abbiamo ottenuto tre vittorie e un pareggio. Lautaro? Mi aspetto da lui, come da tutti gli altri, una grande gara perché per noi è una partita molto importante".