Atalanta-United in 4k HDR-HLG: su Sky Sport una qualità mai vista prima

Una qualità di immagini mai vista in precedenza: chi ha visto Atalanta-Manchester United ha potuto apprezzare la prima produzione di Sky in 4K HDR-HLG nativo, la migliore visione in 4K disponibile oggi. E non solo: in campo sono state utilizzate la fan cam, l'Xtramotion e un drone ha regalato immagini di una splendida Bergamo e dello stadio