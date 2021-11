Ausilio: "Rinnovo Barella? Siamo in chiusura"

Il direttore sportivo nerazzurro ha confermato che la trattativa per il rinnovo di Barella procede spedita e che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Brozovic. Su Conte: "Non l'ho sentito, ma gli auguro il meglio per questa nuova avventura" Condividi

Notizie importanti in casa Inter, con il club nerazzurro che è ormai ai dettagli per chiudere le trattative per il rinnovo di Barella. A confermarlo è il direttore sportivo Piero Ausilio, che nel pre partita del match di Champions League contro lo Sheriff si è detto fiducioso per il rinnovo del centrocampista. "Con Barella siamo ormai ai dettagli e probabilmente si potrà formalizzare anche prima del derby. Si sta parlando di aspetti più formali che altro, quindi sono pienamente fiducioso per la chiusura della trattativa".

Ausilio: "Brozovic? Abbiamo enorme voglia di estendere il suo contratto" Quello di Barella, però, non è l'unico prolungamento contrattuale, infatti l'Inter sta lavorando anche per Brozovic: "Posso solamente dire che abbiamo enorme voglia e piacere di estendere il contratto e continuare con lui per più tempo. A breve avremo un incontro con lui e i suoi agenti e cercheremo di trovare una soluzione. Sicuramente è un giocatore importante che speriamo faccia parte del nostro progetto anche in futuro, ma bisogna sentire cosa ne pensa la controparte e questo lo faremo nei prossimi giorni". Impossibile poi non spendere una parola su Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham: "Sinceramente non l'ho sentito perché è stata una cosa davvero veloce chiusa quando noi eravamo già in viaggio. Posso dire che sono contento e gli auguro il meglio per questa nuova avventura, so quanto abbia piacere di poter lavorare in Premier League, quanta passione e quante capacità ha e sono sicuro che farà bene con gli Spurs".