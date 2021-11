Inzaghi: "Ora il destino è nelle nostre mani"

L'allenatore dell'Inter dopo la vittoria per 3-1 sul campo dello Sheriff Tiraspol: "Abbiamo fatto due vittorie non banali, siamo stati bravi noi a farle diventare semplici. Ora il destino è nelle nostre mani. Domenica ci aspetta un'altra partita intensa e importante, sappiamo cosa rappresenta per tifosi e società". Brozovic: "Contava solo vincere, l'abbiamo fatto da padroni della partita" INTER, VITTORIA E SORPASSO: ORA E' SECONDO POSTO Condividi

"Abbiamo fatto due vittorie non banali, siamo stati bravi noi a farle diventare semplici. Loro avevano 6 punti in due partite. Ora il destino è nelle nostre mani, questo conta". Simone Inzaghi si gode ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua Inter sul campo dello Sheriff Tiraspol, vittoria che permette ai nerazzurri di salire al secondo posto nella classifica del girone D di Champions League. Determinanti le reti di Brozovic, Skriniar e Sanchez nel secondo tempo. "Sicuramente meritavamo di più già nel primo tempo. Siamo rimasti lucidi, concentrati e abbiamo meritato la vittoria" ammette l'allenatore. Replicato il 3-1 dell'andata e raggiunto un risultato speciale: mai l'Inter aveva segnato sei reti contro la stessa squadra in Champions League in una singola stagione. "Ora dobbiamo solo recuperare energie fisiche e mentali perché domenica ci aspetta un'altra partita intensa e importante - è il monito di Inzaghi - sappiamo cosa rappresenta per tifosi e società. Abbiamo tre giorni per prepararci nel migliore dei modi".

"9 marcatori in 5 partite? Sono tutti coinvolti" vedi anche Sheriff Tiraspol-Inter 1-3. HIGHLIGHTS Sono nove i marcatori diversi mandati in rete dall'Inter nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League: "Si tratta di un dato che mi dà soddisfazione, in queste ultime 5 partite abbiamo cambiato spesso e fatto 4 vittorie ed un pari - sottolinea Inzaghi - poi al di là di chi gioca, questo è un bel segnale, anche se cambiamo giocatori il risultato non cambia ed il fatto che abbiano segnato tanti giocatori mi rende molto felice, vuol dire che sono tutti coinvolti. C'era il rischio che dopo 10-12 tiri e i pali si perdesse lucidità e invece i ragazzi sono stati sempre lucidi e in partita. Vittoria della maturità? Siamo stati bravi".

Brozovic: "Contava solo vincere" approfondimento L'Ajax vola agli ottavi, fuori Lipsia e Besiktas A sbloccare i giochi è stato Marcelo Brozovic, alla prima rete in stagione: "Abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, nell'intervallo il mister ci ha detto di far girare la palla più velocemente e che così avremmo fatto gol: l'abbiamo fatto" spiega il centrocampista a Sky. "Ora siamo padroni del nostro destino. Contava solo vincere, l'abbiamo fatto. Abbiamo giocato veramente bene, rischiando pochissimo e siamo stati padroni della partita". Testa al derby: "Conta solo vincere: daremo il 100 per 100 per questo".