"Ci sentiamo frustrati per questo risultato". Olivier Giroud non usa mezzi termini per definire il pareggio per 1-1 del Milan contro il Porto. "Non dite però che questa è una squadra giovane perché cresceremo - spiega il centravanti francese ai microfoni di Sky Sport - abbiamo la qualità per giocare la Champions. A volte serve un pizzico di fortuna in più, a volte abbiamo giocato buone partite: oggi ci è girata storta ma va così". Con un insegnamento valido anche per i compagni di squadra meno esperti: "Si migliora, si comprendono le esigenze in una competizione come questa e spero che faremo più punti nelle prossime partite". A cominciare dal derby di domenica prossima contro l'Inter: "Penso alle sfide una per volta, ora guarderemo al derby ma prima di sfidare il Porto pensavamo solo alla partita contro il Porto. Giochiamo a calcio per partite del genere e non vedo l'ora di sfidare l'Inter a San Siro. Intanto dobbiamo riposarci e poi torneremo con nuove energie e la voglia di vincere questo derby".