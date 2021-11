L'allenatore dopo l'1-1 contro il Porto, che riduce le speranze rossonere di accedere agli ottavi di Champions: "Potevamo fare meglio, in queste partite ci devi stare per 90 minuti ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento. Passaggio del turno? Lo meriti se vinci le partite, noi non siamo stati continui" MILAN-PORTO 1-1: OTTAVI LONTANI PER I ROSSONERI Condividi

"Punto di rabbia o speranza? Volevamo vincere la partita, poi su una palla persa da noi loro hanno segnato e la gara si è complicata. Non siamo stati sempre lucidi sul piano delle scelte nel primo tempo poi ci abbiamo messo intensità, qualità e abbiamo sfiorato la vittoria". Stefano Pioli commenta così ai microfoni di Sky Sport il pareggio tra Milan e Porto: l'1-1 di San Siro riduce ulteriormente le speranze dei rossoneri, oggi a un punto dopo quattro giornate della fase a gironi di Champions League, di accedere agli ottavi. "Nel secondo tempo abbiamo sicuramente giocato bene, con intensità. Nel primo abbiamo fatto fatica - sottolinea Pioli - potevamo fare meglio, in queste partite ci devi stare per 90 minuti".

"Passaggio del turno? Non siamo stati continui" vedi anche Milan-Porto 1-1. HIGHLIGHTS Al Milan non è bastato un secondo tempo molto intenso per vincere la prima partita stagionale nella competizione. "La forza di questa squadra è la consapevolezza - spiega Pioli - dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita con lucidità. C'è stato un momento della gara in cui serviva più precisione a livello di passaggi nel primo tempo, anche perché il Porto ha tenuto una linea molto alta: c'era la possibilità di palleggiare meno e giocare più profondo. A volte ci siamo mossi coi tempi giusti e il servizio non è arrivato nel modo adatto, a volte non abbiamo proprio guardato avanti". La certezza è che "non averla vinta ci complica il percorso - ammette l'allenatore - ma ciò non toglie che giocheremo ancora due partite, di grandissimo livello, con grandissimi avversari. Ci proveremo perché vogliamo vincere la prima in Champions. Passaggio del turno? Lo meriti se vinci le partite, noi non siamo stati continui".