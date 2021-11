È il minuto numero 12 quello in cui Donnarumma salva la partita del Psg, già sotto 1-0 e a rischio bis in pochi minuti: il guizzo è sul suo ex compagno nel Milan André Silva. La squadra parigina arriverà a ribaltare poi il risultato, subendo però il 2-2 in pieno recupero su un nuovo rigore, questa volta trasformato da Szoboszlai. 16° naturalizzato in carriera da Donnarumma (escluse le serie ai rigori) su un totale di 46: per lui efficacia del 34,7% (dati Transfermarkt)

RISULTATI, CLASSIFICHE E GOL