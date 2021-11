Brutte notizie per l'Atletico Madrid, che in Champions League perderà Antoine Griezmann per un'altra giornata. Secondo quanto riporta Marca, infatti, l'Uefa ha confermato la sanzione della squalifica per due turni per l'attaccante francese, per l'entrata killer su Firmino durante la gara dello scorso 19 ottobre al Wanda Metropolitano che portò anche all'immediata espulsione al 7' del secondo tempo. Griezmann, in quella partita, aveva segnato anche due gol, rimontando al doppio vantaggio iniziale del Liverpool, con la squadra di Klopp che poi ha vinto la gara grazie al rigore del 2-3 trasformato da Salah al 78'. Il francese ha già scontato la prima giornata di squalifica nella gara di ritorno disputata ad Anfield e vinta per 2-0 dai Reds. L'Atletico Madrid ha fatto sapere che presenterà ricorso d'urgenza ma, se questo non dovesse essere accolto, Griezmann salterebbe anche la gara del 24 novembre al Wanda Metropolitano contro il Milan di Stefano Pioli.