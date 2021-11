Chelsea-Juventus, le chiavi tattiche del match

Dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus del 29 settembre, il Chelsea ha infilato una serie di otto vittorie consecutive – di cui l’ultima per 3-0 sabato contro il Leicester – e un pareggio, nonostante diversi infortuni e assenze. Per circa un mese Tuchel ha dovuto fare a meno di Lukaku, Werner e Kovacic, più altre assenze sparse che hanno coinvolto Kanté, Pulisic, Mount, Silva, Christensen, James. Questo ha portato l’allenatore a coinvolgere di più alcuni rimpiazzi, come l’emergente Chalobah in difesa, Loftus-Cheek in mezzo e Hudson-Odoi utilizzato da trequarti o da seconda punta, mentre Havertz ha occupato con continuità la posizione di centravanti.

Il tedesco ha dato un’interpretazione più mobile al ruolo rispetto a Lukaku, dando una maggiore flessibilità allo stile di attacco del Chelsea. Havertz non ha le qualità di finalizzazione del compagno, ma ha dimostrato di poter giocare come centravanti in maniera molto dinamica, con inserimenti profondi partendo da lontano o con movimenti a svuotare l’area di rigore per i compagni. Havertz però è in dubbio per la sfida con la Juventus, a causa di un problema fisico, così alla fine Tuchel potrebbe scegliere il rientrante Timo Werner, piuttosto che rischiare Lukaku, al rientro dall’infortunio. Anche perché proprio all’andata, il belga aveva giocato una brutta partita.

Nonostante un predominio offensivo del Chelsea, Lukaku aveva sofferto le attenzioni difensive costruite intorno a lui dalla Juventus. Allegri aveva preparato una gabbia al centro che vedeva Bonucci, aiutato spesso da Locatelli, per togliere più ricezioni possibili all’ex attaccante dell’Inter. Snervato dal poter toccare pochi palloni puliti, Lukaku era stato poco lucido anche nel paio di occasioni che ha comunque avuto nell’arco della gara. Con Werner il Chelsea potrebbe beneficiare di un attacco più fluido (e più simile alla struttura di inizio 2021, che portò grandi prestazioni in Champions) contro una difesa abbastanza statica come quella della Juventus, che presumibilmente arriverà a Stamford Brigde con l’idea di fare una partita di contenimento, senza per altro avere l’ansia del risultato a ogni costo essendo già qualificata.