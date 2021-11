Pioli: "È la nostra ultima chance, Romagnoli c'è"

L'allenatore rossonero alla vigilia della sfida del Wanda Metropolitano: "Sappiamo tutti che è l'ultima occasione per provare a rimanere in Champions. Servirà attenzione e qualità, in questa competizione ci è sempre mancato qualcosina. Romagnoli è pronto, Tomori proveremo a recuperarlo per domenica"

Come sta Romagnoli? È pronto per giocare dal primo minuto?

"La squadra è costruita per cercare di essere competitiva in entrambe le competizioni. Per molti di noi è stata la prima volta in Champions e abbiamo incontrato avversati di altissimo livello. La cosa positiva è di non essere troppo distanti da questi avversari, ma siamo consapevoli che ci è mancato sempre qualcosa. A livello di intensità, concentrazione e qualità servirà una prestazione al 100%"

Questa sfida decisiva per la Champions può essere un dispendio di energie in più pensando al campionato?

"Durante la seduta video abbiamo analizzato come gioca l’Atletico. Il mio compito di motivatore per questa partita semplice, lo stimolo è uno: è l’ultima occasione per restare in Champions, lo sappiamo tutti"

Le condizioni di Tomori?

"Proviamo a recuperarlo per domenica. Ha un problema all'otturatore, un muscolo che gestisce il movimento dell'anca"

Hai rivisto e analizzato la partita persa con la Fiorentina?

"A Firenze abbiamo perso perché in entrambe le aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte, siamo stati meno attenti. Ma non bisogna mai giudicare una prestazione per una giocata o per una singola situazione. Non è comunque stata una questione di approccio. Dobbiamo sapere per domani sera che serve la prestazione con qualità e attenzione nelle due aree di rigore, altrimenti la prestazione è aria fritta"

Alcuni calciatori stanno giocando tanto in questo periodo, che tipo di formazione sceglierai domani?

"Le mie scelte dipendono sempre dalla condizioni dei singoli. L'infortunio di Rebic ci toglie una pedina importante, ora abbiamo solo tre uomini offensivi: Ibra, Giroud e Leao. In queste partite è chiaro che dovrò cercare di gestirli. Ogni partita pesa tanto, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni"

Cosa ha appreso dal match di San Siro, quando il Milan perse nel finale?

"Credo che l’Atletico sia una delle squadre in Europa che rimonta più risultati nei minuti finali e lo ha dimostrato contro di noi all'andata, questo ci deve far tenere le antenne sempre dritte. Però gli è anche capitato di farsi rimontare, come contro il Valencia in campionato, quindi dobbiamo rimanere in partita finché l’arbitro non fischia"

L'Atletico ritrova Griezmann contro di voi...

"L'Atletico ha tantissimi giocatori di qualità e una compattezza importante, questo a prescindere dalla presenza di Griezmann. Non so chi giocherà dall'inizio, ma so che saranno sicuramente competitivi e dovremo esserlo anche noi, perché all'andata abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza finché siamo stati in parità numerica".