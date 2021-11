Young Boys-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Nerazzurri impegnati in Svizzera per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Due gare e 180 minuti per decidere il girone F, gruppo equilibrato in cui è ancora tutto in discussione. L'Atalanta ha 5 punti, due in meno rispetto a Villarreal e Manchester United che però si sfideranno in Spagna. I nerazzurri possono e vogliono approfittarne, ma hanno l'arduo compito di vincere a Berna, in casa dello Young Boys. Gli svizzeri, sul proprio campo, hanno già battuto lo United e, in virtù di quei 3 punti conquistati alla prima giornata, sono anche loro in corsa per la qualificazione. Sfida decisiva, quindi, per entrambe le squadre, con l'Atalanta chiamata a vincere per restare in corsa e fare un passo importante verso gli ottavi di finale.