Champions League, partite e curiosità sulla quinta giornata

La quinta giornata della fase a gironi di Champions League si avvicina: tutto quello che c'è da sapere sui match che vedranno protagoniste Atalanta, Inter, Juventus e Milan e tutte le altre squadre della massima competizione europea per club

Dinamo Kiev-Bayern Monaco, martedì 23 novembre, ore 18.45 La Dinamo Kiev ha perso cinque delle sette partite di Champions League contro il Bayern Monaco (1V, 1N), solo contro il Barcellona ha trovato più sconfitte nella competizione (sei). Il Bayern Monaco non ha vinto alcuna delle ultime tre trasferte di Champions League in Ucraina (2N, 1P), pareggiando 0-0 con lo Shakhtar Donetsk nell'ultima gara a febbraio 2015. L'ultima trasferta contro la Dinamo Kiev è terminata con una sconfitta 2-0 nel marzo 2000, sotto Ottmar Hitzfeld. La Dinamo Kiev non è riuscita a segnare in nessuna delle quattro partite di questa Champions League, tentando solo nove tiri nello specchio, tre in meno rispetto all'attaccante del Bayern Robert Lewandowski (12). Il Bayern Monaco ha segnato 17 gol nelle quattro partite di questa Champions League, record per una squadra dopo quattro partite in una stagione insieme ai 17 del PSG nel 2017-18. I tedeschi hanno anche effettuato più tiri (84) e tiri nello specchio (34) di qualsiasi squadra finora. Villarreal-Manchester United, martedì 23 novembre, ore 18.45 Questa sarà la sesta partita di Champions League del Villarreal contro il Manchester United, l’avversaria più affrontata dagli spagnoli nella competizione. I Sottomarini Gialli non hanno vinto alcuno dei cinque incontri precedenti (4N, 1P). Il Manchester United è imbattuto nelle cinque partite di Champions League contro il Villarreal (1V, 4N) - ha affrontato più spesso solo il CSKA Mosca e Bayer Leverkusen senza mai perdere in Champions League (sei partite a testa). Dalla sconfitta per 2-1 contro il Manchester United, il Villarreal ha vinto ciascuna delle ultime due partite di Champions League, battendo due volte lo Young Boys. Potrebbe vincere tre gare consecutive per la prima volta nella competizione. Il Manchester United non è riuscito a tenere la porta inviolata in questa Champions League, incassando finora sette gol nelle quattro partite giocate. È il record negativo di gol subiti a questo punto di una stagione di Champions League dal 1998-99 (sette), anche se in quella occasione ha vinto il trofeo. Barcellona-Benfica, martedì 23 novembre, ore 21.00 Il Barcellona ha perso solo una delle cinque partite di Champions League contro il Benfica (2V, 2N), sconfitta arrivata tuttavia nella gara d’andata (3-0 all'Estádio da Luz). Il Benfica non ha mai vinto in trasferta contro il Barcellona in Coppa dei Campioni/Champions League in tre precedenti (1N, 2P) - questa sarà la sua prima visita al Camp Nou da dicembre 2012, quando la gara terminò con un pareggio a reti inviolate. Il Benfica ha battuto il Barcellona 3-0 alla 2ª giornata di questa Champions League, solo due squadre hanno vinto in casa e fuori contro il Barça nella fase a gironi in una singola edizione: la Dinamo Kiev nel 1997-98 (3-0 in casa, 4-0 in trasferta) e il Bayern Monaco nel 1998-99 (1-0 in casa, 2-1 in trasferta). Dopo aver perso le prime due partite di questa Champions League contro Bayern Monaco e Benfica, il Barcellona ha vinto le ultime due, entrambe per 1-0 contro la Dinamo Kiev. Gli spagnoli potrebbero tenere la porta inviolata per tre gare di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2019.

Young Boys-Atalanta, martedì 23 novembre, ore 21.00 leggi anche Chelsea-Juve a Jovanovic, Siebert per l'Atalanta Lo Young Boys è stato battuto dall'Atalanta alla 2ª giornata (0-1), nell’unico precedente tra le due squadre in competizioni europee. Gli elvetici hanno tentato solo tre tiri in tutta la partita (uno nello specchio), e solo uno nel secondo tempo. L'Atalanta potrebbe vincere più di una vittoria contro un singolo avversario in una edizione di Champions League solo per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 2019-20 con due successi sul Valencia, in entrambe le gare degli ottavi di finale. Dopo aver vinto le prime tre partite contro avversarie italiane in competizioni europee - tutte in Europa League tra il 2012 e il 2014 - lo Young Boys ha perso cinque delle ultime sei sfide contro avversarie italiane (1V), incluse tutte le ultime tre. Da quando ha vinto tre trasferte consecutive in Champions League senza subire gol tra ottobre e dicembre 2020 (4-0 v Midtjylland, 2-0 v Liverpool e 1-0 v Ajax), l'Atalanta non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime tre gare fuori casa nella competizione (1N, 2P), subendo otto gol nel parziale. Lille-Salisburgo, martedì 23 novembre, ore 21.00 L'unico precedente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 2-1 del Salisburgo, con due rigori di Karim Adeyemi che hanno regalato alla squadra austriaca il successo alla 2ª giornata di questa stagione. Questa sarà la quinta volta che il Salisburgo affronterà un avversario francese fuori casa in competizioni europee e la prima volta in Champions League. Ha vinto solo una delle precedenti quattro (1N, 2P), battendo il Nizza in Europa League nel novembre 2016. Dopo la vittoria per 2-1 in trasferta in casa del Siviglia, il Lille potrebbe ottenere due vittorie consecutive per la prima volta in Champions League. Questa sarà la loro 43ª gara nella competizione. Il Salisburgo ha vinto solo due delle ultime 12 trasferte nelle maggiori competizioni europee (escluse qualificazioni), pareggiando due gare e perdendone otto. Queste 12 partite hanno visto un totale di 46 reti segnate (19 a favore, 27 contro), con una media di 3.8 a partita. Siviglia-Wolfsburg, martedì 23 novembre, ore 21.00 Siviglia e Wolfsburg hanno pareggiato 1-1 nella seconda giornata della fase a gironi di questa Champions League; in quello che è stato il loro unico precedente in tutte le competizioni europee. Il Siviglia è a secco di vittorie contro squadre tedesche in competizioni europee da sette partite (3N, 4P); l'ultima vittoria del club spagnolo contro avversarie tedesche in campo europeo risale al settembre 2015 contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League. Il Wolfsburg non ha mai vinto nelle tre precedenti trasferte disputate contro tre diverse avversarie spagnole affrontate nelle competizioni europee (1N, 2P): 1-2 contro l'Atlético Madrid nel 1999, 2-2 contro il Villarreal nel 2010 e 0-3 contro il Real Madrid nel 2016. Il Wolfsburg ha vinto solo tre delle sue 10 trasferte in Champions League (1N, 6P); l’ultimo successo risale al febbraio 2016 contro il KAA Gent mentre nelle ultime tre disputate il bilancio è di un pareggio e due sconfitte. Malmoe-Zenit, martedì 23 novembre, ore 21.00 Lo Zenit San Pietroburgo ha vinto 4-0 l'unico precedente contro il Malmö (2ª giornata di questa stagione), la sua vittoria più ampia in una partita in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Malmö ha perso gli ultimi due incontri con squadre russe in competizioni europee, 1-2 contro il Torpedo Mosca in Coppa UEFA nel 1988 e contro lo Zenit in Champions League in questa stagione. Lo Zenit San Pietroburgo ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Champions League (1N, 9P), vittoria e porta inviolata nell'ultimo incontro con il Malmö (4-0 a settembre). Il Malmö ha perso le ultime sette partite di Champions League con un punteggio complessivo di 0-29, subendo almeno tre gol in tutte tranne in una nel periodo (0-1 contro il Chelsea alla 4ª giornata).

Chelsea-Juventus, martedì 23 novembre, ore 21.00 leggi anche Dybala-Zverev, l'incontro con indizio sul rinnovo Da quando ha battuto la Juventus nel primo incontro in assoluto tra le due squadre (1-0 in Champions League nel febbraio 2009), il Chelsea non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite contro gli italiani in competizioni europee (2N, 2P). La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Chelsea in competizioni europee (3-0 nel 2012 e 1-0 in questa stagione) e potrebbe diventare la prima squadra a registrare tre vittorie consecutive contro il Chelsea in Champions League. Le ultime 10 partite del Chelsea contro avversarie italiane in Champions League hanno visto i Blues registrare una sola vittoria (3N, 6P), 4-1 sul Napoli nel marzo 2012. Gli inglesi non sono riusciti a tenere la porta inviolata in alcuna delle 10 partite in questo parziale, subendo 21 gol in totale. La Juventus ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro avversari inglesi in Champions League, battendo Manchester City nel 2015 e Tottenham e Manchester United nel 2018. Se vincesse questa partita, diventerebbe la prima squadra a trovare il successo in quattro gare esterne contro avversarie inglesi in Coppa dei Campioni/Champions League. Besiktas-Ajax, mercoledì 24 novembre, ore 18.45 Il Besiktas ha perso tutti e cinque gli incontri disputati contro l'Ajax in tutte le competizioni europee – solo contro la Dinamo Kiev (6) ha subito più sconfitte. Le cinque vittorie dell'Ajax in cinque partite contro il Besiktas rappresentano il loro miglior record contro un avversario in competizioni europee. In effetti, se vincono questa partita, i Lancieri avranno registrato più vittorie contro il Besiktas che contro qualsiasi altro avversario affrontato nelle competizioni europee. Il Besiktas ha perso ognuna delle ultime sei partite giocate in Champions League, subendo una media di 3,3 gol a partita in questo parziale (20 in totale). Infatti, la squadra turca ha mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle ultime 19 gare nella competizione (vittoria per 2-0 contro il Red Bull Lipsia nel settembre 2017). L'Ajax è una delle sole quattro squadre ad aver vinto tutte e quattro le prime quattro gare della Champions League 2021/22. Qualora vincesse anche il prossimo incontro, la squadra di Amsterdam diventerebbe la seconda squadra olandese a vincere le prime cinque partite di Coppa dei Campioni/Champions League, dopo il Feyenoord nell’edizione 1971/72.

Inter-Shakhtar Donetsk, mercoledì 24 novembre, ore 18.45 leggi anche Inter-Napoli finisce 3-2: Inzaghi a -4 dalla vetta L'Inter è imbattuta nei sei incontri con lo Shakhtar Donetsk in competizioni europee (2V, 4N), tenendo cinque volte la porta inviolata e subendo solo un gol in totale. Gli ultimi tre incontri tra Inter e Shakhtar Donetsk in Champions League si sono conclusi a reti inviolate, tutti e tre dall’inizio della scorsa stagione. In queste tre partite sono stati registrati 66 tiri (43 dell'Inter e 23 dello Shakhtar) senza che sia stato segnato un solo gol. Se questa partita terminasse con un pareggio senza gol, eguaglierebbe Manchester United v Villarreal (quattro tra il 2005-08) come la partita con il maggior numero di pareggi senza reti consecutivi nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Lo Shakhtar Donetsk ha perso solo due delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (2V, 2N), rimanendo imbattuto nelle ultime due - 2-1 contro l'Atalanta a ottobre 2019 e 0-0 contro l'Inter a dicembre 2020. Bruges-Lipsia, mercoledì 24 novembre, ore 21.00 Il Club Brugge ha vinto 2-1 l'unico precedente contro il Lipsia in una competizione europea, rimontando uno svantaggio di un gol alla Red Bull Arena a settembre. Escludendo le qualificazioni, la vittoria per 2-1 del Club Brugge in casa del Lipsia a settembre è stata la prima contro avversarie tedesche in competizioni europee negli ultimi 12 tentativi (3N, 8P), dopo 11 gare senza successi tra le vittorie sullo Stoccarda in Coppa UEFA nel 1998 e sul Lipsia in questa stagione. Il Lipsia non vince da sei partite in Champions League, subendo cinque sconfitte in questa serie (1N). La squadra tedesca ha anche subito più gol nella competizione nel 2021 rispetto a qualsiasi altra, incassandone 17 in sei gare dell’anno solare. Il Club Brugge ha vinto solo una delle ultime 15 partite casalinghe di Champions League (6N, 8P), contro lo Zenit a dicembre 2020 (3-0). Quella è stata l'unica gara di questa serie in cui la squadra belga è riuscita a segnare più di un gol, realizzando solo 10 reti in 15 partite. Manchester City-Paris Saint Germain, mercoledì 24 novembre, ore 21.00 Il Manchester City è rimasto imbattuto nei primi cinque incontri con il Paris Saint-Germain in competizioni europee (3V, 2N), ma ha subito una sconfitta per 2-0 nell'ultimo incontro di settembre. I Citizens, tuttavia, hanno vinto entrambe le partite contro i francesi in casa in Champions League - 1-0 ad aprile 2016 e 2-0 a maggio 2021. Dopo aver vinto solo una delle prime 10 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee (4N, 5P), il Paris Saint-Germain ha vinto due delle ultime tre trasferte contro squadre inglesi (1P), con entrambe le vittorie arrivate a Manchester - 2-0 a febbraio 2019 e 3-1 a dicembre 2020 contro il Manchester United. Il Manchester City non è riuscito a segnare nell'ultimo incontro con il Paris Saint-Germain (0-2 a settembre); è stata la prima volta in cui non ha trovato la rete contro una squadra francese in una competizione europea dal dicembre 2008, quando pareggiò 0-0 con il PSG in Coppa UEFA. Aveva segnato 23 reti in 11 di queste partite, con una media di 2.1 gol a incontro. Il Paris Saint-Germain ha vinto solo il 20% degli incontri con il Manchester City in Champions League (1/5). Tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella competizione, solo contro il Real Madrid (17% - 1/6) ha una percentuale di successi inferiore.